Atalanta-Inter, pochi dubbi per Inzaghi! La probabile formazione

Simone Inzaghi ha pochissimi dubbi in occasione della partita tra Atalanta e Inter. Alla vigilia le scelte sembrano quasi fatte, di seguito la probabile formazione.

SCUDETTO – Manca un solo allenamento prima della partenza verso Bergamo. Oggi pomeriggio la squadra si riunirà ad Appiano Gentile per la sessione finale di preparazione alla partita, poi rimarrà in ritiro e partirà domani mattina alla volta del Gewiss Stadium. Atalanta-Inter entra nel vivo e la tensione aumenta con il passare del tempo. La lotta al primo posto è più selvaggia che mai, perché oltre ai nerazzurri di Simone Inzaghi ci sono anche Atalanta e Napoli pronte al colpaccio.

SCELTE – Inzaghi conosce molto bene l’importanza di Atalanta-Inter in questo momento. Una vittoria potrebbe eliminare i bergamaschi dalla lotta scudetto e l’occasione non si può mancare! Per tale motivo l’allenatore farà affidamento al suo miglior undici possibile. Senza Federico Dimarco, Piotr Zielinski, Nicola Zalewski e Matteo Darmian le scelte rimangono limitate, ma tra la fascia e il centrocampo le gerarchie sono delineate. Carlos Augusto sarà il responsabile sulla sinistra, mentre al centro ci sarà il solito trio composto da Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. In difesa manca Stefan de Vrij, gioca Francesco Acerbi. Di seguito la probabile formazione per Atalanta-Inter di Inzaghi.

Atalanta-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.