Atalanta-Inter, ospite di spicco al Gewiss Stadium per i ragazzi di Gasperini

Atalanta-Inter, chiuderà il 2022 di entrambe le squadre. Al Gewiss Stadium, la squadra di Gasperini sarà tifata anche da un ospite non banale per la famiglia Percassi

A SUPPORTO DELLA DEA − A vedere Atalanta-Inter domani al Gewiss Stadium anche Stephen Pagliuca, Co-Chairman della Dea. L’azionista americano, ormai da quasi un anno all’interno della società orobica, ha oggi assistito alla rifinitura della squadra in vista della partita contro i nerazzurri di Milano. Come riferisce la Dea stessa, in tribuna domani a Bergamo ci sarà sia la famiglia Percassi che i Pagliuca.