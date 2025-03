Atalanta-Inter, obiettivo primato nel segno di Lautaro Martinez – Sky

Atalanta-Inter si disputerà oggi domenica 16 marzo alle ore 20:45 al Gewiss Stadium: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione meneghina.

LA SFIDA – Atalanta-Inter è un match valido per la ventinovesima giornata di Campionato. L’inviato di Sky Sport Andrea Paventi ha così descritto il modo in cui i meneghini arrivano all’incontro: «Inzaghi metterà in campo la formazione migliore al netto degli infortuni. La grande novità è rappresentata da Carlos Augusto, la cui presenza si spiega con la mancanza di Dimarco. Ci saranno i centrocampisti titolarissimi, con Thuram e Lautaro Martinez in attacco. L’argentino ha segnato 6 gol all’Atalanta dal 2019 ad oggi, sta trascinando la squadra meneghina con i suoi gol e le sue prestazioni. L’Inter ha grande autostima, grandi valori morali e certezze: credo che vedremo una squadra attenta, concentrata, consapevole di quanto l’approccio sia importante».

