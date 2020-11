Atalanta-Inter, l’ultima volta Conte cambiÃ² tutto: vittoria convincente

Atalanta-Inter, l’ultima volta Conte cambiò tutto: vittoria convincente

Antonio Conte Inter

Atalanta-Inter dello scorso anno è stata una delle migliori vittorie degli uomini di Conte. Il tecnico in quella sfida varò le modifiche tattiche poi portate avanti in Europa League.

SCONTRO AL VERTICE – Atalanta-Inter già nella scorsa stagione era una sfida ad alto voltaggio, tra i migliori attacchi della A. Un intreccio che prometteva scintille. E metteva in palio il secondo posto. Conte quel giorno sorprese tutti con le sue scelte. E trovò una delle vittorie più convincenti dell’anno.

MOSSA A SORPRESA – Nel post lockdown il tecnico aveva cercato di impostare il 3-4-1-2 per inserire Eriksen. Un modulo a chiara vocazione offensiva, che però presentava notevoli problemi di equilibrio. Una storia familiare vero? Con l’Atalanta all’ultima giornata il tecnico però estrasse il suo asso nella manica. Vale a dire quel 3-5-2 più fisico, con più corsa, più blindato che poi si vedrà ininterrottamente fino alla finale di Europa League.

INSEGNAMENTO – Nessun preavviso, nessuna avvisaglia. Conte varò il “modulo Europa League” all’improvviso. Out of the blue direbbero in Inghilterra. Quello con Godin a destra, D’Ambrosio esterno, Gagliardini, Brozovic e Barella a centrocampo. Dominando l’Atalanta a Bergamo in un modo che raramente si è visto. Domani non si vedrà una rivoluzione simile. Ma il tecnico avrà qualche sorpresa da riproporre?