Atalanta-Inter, Lukaku sfida Zapata con un occhio al Getafe

Atalanta-Inter metterà di fronte Duván Zapata e Romelu Lukaku, due attaccanti da quasi 20 gol stagionali. Antonio Conte pensa ad una staffetta a partita in corso in vista del match di mercoledì prossimo contro il Getafe, in Europa League

BOMBER – Il campionato di Serie A è pronto a calare il sipario con un match ad alta temperatura emotiva. Atalanta-Inter metterà di fronte due leader tecnici e carismatici delle due formazioni. Duván Zapata, nonostante il grave problema agli adduttori patito nel girone d’andata, ha trovato tempo e modo per mettere a segno 19 gol in tutte le competizioni. Romelu Lukaku, dal canto suo, ne ha confezionati già 29. I due attaccanti hanno caratteristiche fisiche affini e sfruttano il loro corpo in maniera simile. Il colosso belga, tuttavia, si candida a diventare un leader a tutto tondo dell’Inter del futuro (ne avevamo parlato QUI). Antonio Conte non può fare a meno di lui ed è per questo che, se possibile, proverà a calibrarne il minutaggio in vista del Getafe.

INSOSTITUIBILE – Tuttavia, questo non dovrebbe pregiudicare la titolarità del belga. Lukaku è davvero imprescindibile per questa Inter ed è già sceso in campo 46 volte quest’anno. L’ex Manchester United, però, arriva da settimane delicate, in cui ha avuto a che fare con un fastidioso problema agli adduttori. Di certo, la poca distanza tra Atalanta-Inter e Inter-Getafe non aiuta. I nerazzurri avranno soltanto 4 giorni per ricaricare le batterie, anche perché la sfida con gli orobici si prospetta all’ultimo sangue. La formazione di Gian Piero Gasperini, infatti, avrà un arco di tempo più lungo per preparare la partita con il Paris Saint-Germain. In palio c’è il secondo posto con una decina di milioni annessi. Le due squadre proveranno ad azzannarsi per poi gestire le energie a gara in corso. È quello che ha in testa di fare Conte col suo colosso belga: forse l’unico, vero, insostituibile di questa Inter.