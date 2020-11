Atalanta-Inter, Lukaku ancora a parte: rifinitura decisiva? Le ultime – Sky

Romelu Lukaku Inter-Lugano

Atalanta-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 15.00 al “Gewiss Stadium” di Bergamo. Andrea Paventi – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24 – fa il punto sulle condizioni di Lukaku, convocato dal Belgio (vedi articolo). Di seguito le sue dichiarazioni

ANCORA FUORI – Atalanta-Inter è la sfida in programma domenica e valida per la settima giornata di Serie A. Secondo Andrea Paventi, Romelu Lukaku potrebbe essere ancora out: «Se ci sarà Lukaku? Penso di no, oggi ha lavorato a parte. Ieri ha fatto una seduta individuale per vedere le condizioni reali ed effettive della gamba: il problema è quasi internamento superato, ma non del tutto. Rimane la rifinitura di domani ma sarà una decisione che verrà presa dallo staff tecnico e dal giocatore. Oggi non ha fatto il tattico con la squadra, quindi mi sembra difficile».