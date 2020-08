Atalanta-Inter, le ultime di formazione: Godin e Lautaro Martinez avanti

Condividi questo articolo

Godin e Lautaro Martinez mettono la freccia in vista di Atalanta-Inter di questa sera. Nelle probabili formazioni, Skriniar sembrava in vantaggio, ma secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi per SkySport ora l’ex Atletico Madrid sarebbe favorito

DOPPIO BALLOTTAGGIO – Permangono alcuni dubbi per Antonio Conte in vista di Atalanta-Inter di questa sera. Secondo le ultimissime novità, Diego Godin avrebbe scavalcato Milan Skriniar per coprire il ruolo di centrale di destra. In attacco il secondo ballottaggio, dove sicuramente agirà Romelu Lukaku. A giocare dal primo minuto dovrebbe essere Lautaro Martinez dopo l’ottima prestazione contro il Napoli, ma il ballottaggio con Sanchez resterà fino alla fine.