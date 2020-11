Atalanta-Inter, le scelte di Conte: torna Skriniar, Lukaku difficile – Sky

Antonio Conte Inter

Secondo quanto riporta “Sky Sport”, Antonio Conte dovrebbe quasi sicuramente puntare su Milan Skriniar in difesa per Atalanta-Inter. Si prova il recupero per Romelu Lukaku, anche se appare difficile la sua presenza in campo.

PROBABILI SCELTE – Prosegue la preparazione verso Atalanta-Inter. Antonio Conte lavora sull’undici titolare per la partita di Bergamo. Secondo le notizie che giungono da Sky Sport, dovrebbe essere praticamente sicuro il ritorno di Milna Skriniar in difesa al fianco di Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. A centrocampo spazio per Arturo Vidal e Marcelo Brozovic, con Ashley Young e Achraf Hakimi pronti ad agire sulle due fasce. In attacco spazio a Lautaro Martinez e – con ogni probabilità – ad Alexis Sanchez, vista la difficoltà di recupero per Romelu Lukaku. Dietro alle due punte agirà Nicolò Barella in qualità di trequartista.