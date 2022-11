Atalanta-Inter: le probabili scelte di Simone Inzaghi, un solo dubbio – Sky

Atalanta-Inter si avvicina e arrivano le prime indiscrezioni da Sky sulle probabili scelte di formazione di Simone Inzaghi. Le vittorie delle ultime settimane stanno convincendo l’allenatore sugli undici da far giocare, un solo dubbio per lui.

IL DUBBIO – L’Inter si avvicina all’ultima partita da disputare in questa prima parte di stagione. Il quinto scontro diretto stagionale in Serie A per la squadra di Simone Inzaghi, che deve assolutamente sfatare il suo tabù relativo alle sconfitte in campionato. Secondo l’inviato Sky Sport Matteo Barzaghi l’allenatore nerazzurro dovrebbe confermare le scelte delle ultime settimane. Si farà affidamento a Lautaro Martinez e Edin Dzeko in attacco, l’unico dubbio è a centrocampo. Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella hanno dato certezze, ma la tentazione Marcelo Brozovic è molto alta. Il croato è pronto per tornare dal primo minuto, l’allenamento di domani sarà fondamentale per capire la scelta definitiva di Inzaghi. Vincere a Bergamo vorrebbe dire andare alla sosta con serenità, perdere invece potrebbe dare il via a riflessioni sulla posizione dell’allenatore.