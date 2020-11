Atalanta-Inter, le possibili scelte di Gasperini: Ilicic torna titolare? – SM

Gian Piero Gasperini Atalanta

Atalanta-Inter è alle porte. Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini in vista della sfida in programma domenica alle 15:00. Ilicic potrebbe partire titolare. Da valutare le condizioni di Hateboer. Le ultime da “SportMediaset”

COSI’ IN CAMPO – Atalanta-Inter si avvicina. Gasperini in mezzo ad una vera e propria emergenza infortuni. Gosens e De Roon non recuperano per la sfida contro l’Inter. In difesa ballottaggio Palomino-Romero, con il primo in vantaggio. A completare il reparto Djimsiti e Toloi. A centrocampo pronti Pasalic e Freuler al centro, con Ruggeri e Sutalo sugli esterni. In attacco pronto il tridente pesante: Ilicic e Gomez a supporto di Zapata.