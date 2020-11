Atalanta-Inter: le condizioni di Skriniar, decisivi i prossimi allenamenti – Sky

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Atalanta-Inter potrebbe vedere il ritorno di Milan Skriniar tra le fila della squadra di Conte. Sul difensore slovacco, però, dopo la lunga assenza causa Covid, c’è molta cautela

Antonio Conte in vista di Atalanta-Inter di domenica pomeriggio ha recuperato una pedina preziosa come Milan Skriniar. Il difensore slovacco è tornato a disposizione dopo la lunga assenza causa Covid, potrebbe farcela anche a scendere in campo dal primo minuto domenica, ma in casa nerazzurra c’è ancora cautela. La lunga inattività e il contagio del virus sono infatti fortemente debilitati e secondo “Sky Sport” saranno decisivi i prossimi due allenamenti per prendere una decisione definitiva.