Atalanta-Inter, lavoro pomeridiano per la squadra di Gasperini: uno a parte

L’Atalanta si prepara alla sfida con l’Inter, valida per l’ultima giornata di Serie A e decisiva per il secondo posto. I nerazzurri di Gasperini hanno svolto oggi un allenamento pomeridiano: un solo giocatore a parte

UNO A PARTE – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si prepara alla battaglia con l’Inter di Antonio Conte, decisiva per l’obiettivo secondo posto, in programma sabato alle ore 20.45 al “Gewiss Stadium”. I bergamaschi hanno svolto oggi una seduta di allenamento pomeridiana: lavoro a parte solo per José Luis Palomino, infortunatosi nella precedente sfida con il Parma (vedi articolo).

