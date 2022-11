Atalanta-Inter, Lautaro Martinez non si tira indietro. Sotto il 6 un subentrato – TS

Fra i migliori di Atalanta-Inter, pur non avendo fatto gol, c’è Lautaro Martinez adesso atteso dai Mondiali in Qatar (vedi articolo). Nelle pagelle di Tuttosport l’argentino arriva dopo Dzeko, fra gli insufficienti un subentrato.

LE PAGELLE – Anche per Tuttosport è Edin Dzeko il migliore in campo di Atalanta-Inter, 7.5 per la doppietta e non potrebbe essere altrimenti. Dietro di lui Hakan Calhanoglu (propizia l’autogol di José Luis Palomino) e Lautaro Martinez, che prendono 7. Ci si sofferma sul Toro, perché non si tira mai indietro nonostante gli imminenti Mondiali. Un qualcosa che molti altri dei convocati, anche suoi connazionali, hanno invece fatto. Prendono 6.5 André Onana, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco, idem Simone Inzaghi per aver avuto il merito di rimettere l’Inter in carreggiata. Senza voto i subentrati Marcelo Brozovic, Robin Gosens e Joaquin Correa.

DA RIVEDERE – Nonostante l’Inter abbia vinto in rimonta e contro una diretta concorrente come l’Atalanta su Tuttosport si trovano tre insufficienze. Una è per forza di cose Stefan de Vrij, 5 per il rigore molto ingenuo. Non è comunque il peggiore in assoluto, perché nei bergamaschi c’è il 4.5 di Ruslan Malinovskyi che spicca. Poi 5.5 a Milan Skriniar per essersi perso più volte José Luis Palomino, autore del definitivo 2-3. Come lui una scelta a sorpresa: Raoul Bellanova, pur avendo giocato solo diciotto minuti più recupero: “entra nel momento peggiore”, la motivazione del voto. Il 6 va ad Alessandro Bastoni, il suo sostituto nel finale Francesco Acerbi, Denzel Dumfries e Nicolò Barella.

