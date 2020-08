Atalanta-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte (38Âª in Serie A)

Atalanta-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte (38ª in Serie A)

Atalanta-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 20.45. Partita valida per la trentottesima e ultima giornata del Campionato Italiano di Serie A. Tra Bergamo e Napoli (Napoli-Lazio, ndr) si decide il secondo posto alle spalle della Juventus Campione d’Italia. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, che porterà in trasferta quasi la rosa al completo. Fuori a tempo indeterminato l’infortunato Vecino, oltre al quasi recuperato Sensi che non verrà rischiato nemmeno in panchina.

MODULO – Lo scontro diretto è troppo importante per improvvisare. Nonostante le ultime che diano come possibile il ritorno al 3-5-2, l’Inter di Conte si prepara a scendere nuovamente con il più dinamico 3-4-1-2 ma con qualche modifica. C’è attesa per sapere chi giocherà più alto.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Doppio ballottaggio a copertura del capitano Handanovic tra i pali. Al centro della linea a tre de Vrij non sembra essere in dubbio, ai suoi lati Skriniar e Bastoni sono leggermente in vantaggio su D’Ambrosio e Godin.

CENTROCAMPO – Scelte più o meno scontate in mezzo. A destra Candreva è favorito sul solito D’Ambrosio e Moses, invece a sinistra Young avrà la meglio su Biraghi. Davanti alla difesa nessun dubbio su Barella e Gagliardini cerniera centrale. Il terzo, probabilmente schierato sulla trequarti ma con il compito di arretrare a mo’ di mezzala, dovrebbe essere Brozovic, in ballottaggio con Borja Valero (solo panchina per Eriksen).

ATTACCO – Solito dubbio in avanti. Il gol ritrovato contro il Napoli proietta Lautaro Martinez verso una maglia da titolare a supporto di Lukaku, sebbene la situazione di Sanchez (che dopo il Getafe potrebbe uscire dalla lista dei giocatori utilizzabili da Conte) possa aprire qualche scenario diverso.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà l’Atalanta: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Brozovic; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli; Ranocchia, Godin, Pirola, D’Ambrosio; Biraghi, Agoumé, Borja Valero, Eriksen, Moses; Sanchez, Esposito.