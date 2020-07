Atalanta-Inter, la Lega Serie A impone il rispetto dei tempi

Condividi questo articolo

La Serie A si appresta a vivere la sua ultima giornata con l’esigenza di cinque partite in contemporanea. La Lega comunica la riduzione a 5 minuti del termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo

RIDUZIONE TERMINE – Rilevata la specifica esigenza che nell’ultima giornata di Campionato Serie A TIM 2019/2020 il seguente gruppo di gare abbia inizio in contemporanea: Atalanta-Inter e Napoli-Lazio sabato 1 agosto alle ore 20.45; Genoa-Verona, Lecce-Parma e Sassuolo-Udinese domenica 2 agosto alle ore 20.45 si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo, previsto dall’articolo 54, comma 2, della NOIF, sia ridotto a 5 minuti per le sopra elencate gare.