Atalanta-Inter, Inzaghi con i titolarissimi: no dubbi in mezzo − SM

Si avvicina Atalanta-Inter, match valido per l’undicesima giornata di campionato. Simone Inzaghi si affiderà ai nerazzurri migliori per affrontare la Dea.

ULTIME − Si va verso Atalanta-Inter, gara in programma sabato alle 18. Si tratta della prima vera trasferta tosta di questo avvio di campionato. A tal proposito, Inzaghi si affiderà all’Inter migliore, nonostante mercoledì ci sarà un importante impegno in Champions League contro il Salisburgo, match decisivo che potrebbe dare all’Inter la qualificazione agli ottavi di finale con due turni di anticipo. In mezzo al campo, ad oggi, pochi dubbi: Barella in vantaggio su Frattesi. In avanti non si tocca la coppia Thuram-Lautaro Martinez. La probabile formazione secondo Sport Mediaset.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.