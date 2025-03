Atalanta-Inter, Inzaghi ha scelto: tre ritorni molto importanti!

Matteo Barzaghi, in diretta a Sky Sport 24, ha aggiornato la probabile formazione dell’Inter, in vista della partita di stasera contro l’Atalanta. Ci saranno tre ritorni non banali dal 1′.

LE SCELTE – Matteo Barzaghi è intervenuto a Sky Sport 24 a poche ore dal calcio d’inizio di Atalanta-Inter. L’inviato al seguito dei nerazzurri, ha delineato quelle che sono le scelte fatte da Simone Inzaghi, per la partita di stasera: «Inter che deve e vuole approfittare di questo pareggio del Napoli. Inzaghi ha scelto quale sarà la formazione di stasera. Rientreranno titolari importanti rispetto alla gara contro il Feyenoord. L’Inter proverà a tenere lontana l’Atalanta forte dei precedenti, che vedono Inzaghi avere uno score positivo contro Gasperini, da quando siede sulla panchina nerazzurra. Nessuno vuole sottovalutare la forza dell’Atalanta».

Atalanta-Inter, le probabili formazioni di Sky Sport

LA PARTITA – Nell’Inter, Inzaghi conferma l’11 che vi abbiamo raccontato in settimana. Di seguito le probabili scelte di formazione e Simone Inzaghi, dunque ritornano tre importanti titolari per la partita di questa sera: ossia Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Tutti e tre saranno regolarmente in campo per spingere la Beneamata verso un grande risultato. Questa la probabile formazione:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram.