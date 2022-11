Atalanta-Inter, Inzaghi non rinuncia ai fedelissimi: un solo dubbio – Sky

Atalanta-Inter è uno scontro diretto di fondamentale importanza che andrà in scena domenica alle 12.30 al Gewiss Stadium (vedi ultime). Inzaghi non ritrova Lukaku, che si rivedrà solo nel 2023, ma può contare su Brozovic. Il tecnico però, secondo Sky Sport, non intende fare rivoluzioni

NO RIVOLUZIONI – Atalanta-Inter è il lunch match della quattordicesima giornata di Serie A, ovvero l’ultima prima della mega sosta Mondiali (QUI il programma dell’Inter). Simone Inzaghi sa di dover vincere lo scontro diretto contro la squadra di Gian Piero Gasperini con la quale condivide gli stessi punti in classifica. Il tecnico nerazzurro, proprio per questo, non intende fare rivoluzioni.

Atalanta-Inter, un solo dubbio per Inzaghi

Il solito dubbio in difesa tra Acerbi e de Vrij mentre per il resto si intravedono solo conferme per Inzaghi. Dunque Onana in porta, difesa con Skriniar, Acerbi/de Vrij, Bastoni. Non cambia il centrocampo, nonostante la presenza di Brozovic, e quindi Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan mentre sulle corsie esterne agiranno Dumfries e Dimarco, con Gosens pronto a insidiare (vedi articolo). In attacco ancora Dzeko e Lautaro Martinez.