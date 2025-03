Atalanta-Inter, Inzaghi non mischia le carte! Probabile formazione

Atalanta-Inter è un match valido per la ventinovesima giornata della Serie A 2024-2025: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Atalanta-Inter si disputerà domenica 16 marzo alle ore 20.45 al Gewiss Stadium. Il club meneghino si presenta all’incontro con 3 punti di vantaggio sui bergamaschi, terzi in classifica, e 1 sola lunghezza di vantaggio sul Napoli. L’occasione per incrementare la distanza con la formazione allenata da Gian Piero Gasperini è ghiotta: sfruttarla sarà difficile, ma il club meneghino sa come poter far male ai propri avversari. L’opportunità è chiaramente valevole anche per i rivali bergamaschi, i quali raggiungerebbero l’Inter in caso di successo. Ecco perché la sfida del Gewiss potrebbe rappresentare uno spartiacque potenzialmente decisivo ai fini degli equilibri finali in Serie A.

Atalanta-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Atalanta-Inter Inzaghi non dovrebbe effettuare cambiamenti sostanziali rispetto all’11 ideale immaginato per affrontare gli scontri diretti in Campionato. In tal senso, il trio difensivo dovrebbe essere composto da Benjamin Pavard, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. A centrocampo, l’unico assente tra i “titolarissimi” dovrebbe essere Federico Dimarco, non ancora recuperato da un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, il cui posto sarà occupato da Carlos Augusto. In avanti, pronto il ritorno del duo Marcus Thuram- Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.