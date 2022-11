Atalanta-Inter, Inzaghi lavora ad Appiano Gentile: tre stanno ancora fuori

Atalanta-Inter è la sfida in programma domenica alle 12.30 al Gewiss Stadium e valevole per la quattordicesima giornata di Serie A, nonché l’ultima prima della lunga pausa per i Mondiali in Qatar (QUI le ultime). Inzaghi ha tutto il gruppo a disposizione eccetto tre

LAVORO – Atalanta-Inter, sfida in programma domenica a Bergamo alle 12.30, metterà di fronte due squadre che attualmente si trovano a pari punti (27), una sola lunghezza dal quarto posto occupato dalla Juventus. Simone Inzaghi lavora ad Appiano Gentile dopo la bella vittoria con il Bologna: il tecnico nerazzurro, che ha recuperato Marcelo Brozovic, ha quasi tutto il gruppo a disposizione. Ancora fuori per infortunio Romelu Lukaku, convocato per i Mondiali in Qatar, Matteo Darmian e Danilo D’Ambrosio.