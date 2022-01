Atalanta-Inter, Inzaghi in attacco si affiderà alla coppia titolare – CdS

Atalanta-Inter, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A, si giocherà domenica 15 gennaio alle 20:45. Sanchez ha sicuramente scavalcato Correa nelle gerarchie, ma in attacco Inzaghi si affiderà ancora una volta alla coppia titolare.

IN ATTACCO – Inevitabile che dopo la vittoria della Supercoppa, le gerarchie siano cambiate in attacco. Sanchez sta attraversando uno stato di forma eccellente, motivo per cui ha sicuramente superato Correa nelle gerarchie. Ciò nonostante, Lautaro Martinez ed Edin Dzeko hanno giocato insieme fino al settantacinquesimo, è lecito dunque ipotizzare che saranno nuovamente loro a partire dall’inizio domenica contro l’Atalanta.

Fonte: Corriere dello Sport