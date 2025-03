Atalanta-Inter, Inzaghi con due dubbi! Il programma della vigilia – Sky

Andrea Paventi, in diretta dalla Pinetina, ha aggiornato il programma dell’Inter, alla vigilia della partita contro l’Atalanta.

IL PROGRAMMA – Andrea Paventi, intervenuto in diretta su Sky Sport 24, ha spiegato qual è il programma dell’Inter, alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. La squadra di Gasperini, distante solo tre punti in classifica, si gioca la possibilità di rientrare fino in fondo nella lotta scudetto con Inter e Napoli. Pochissimi dubbi di formazione per Simone Inzaghi: «La squadra scenderà in campo questo pomeriggio. Al termine della rifinitura, resteranno ad Appiano in ritiro e domani mattina si sposteranno a Bergamo per la partita che ci sarà la sera. Due soli dubbi per Inzaghi: il solito ballottaggio tra Pavard e Bisseck, con il francese che sembra favorito. E capire se ci sono possibilità per quantomeno la convocazione di Stefan De Vrij, a ieri praticamente zero. Ha ancora fastidio al ginocchio probabile che rimarrà qui a lavorare, sfruttando la sosta per recuperare al meglio. Per il resto si andrà con la formazione titolare, senza Dimarco ma con Carlos Augusto. L’Inter arriva con tanta convinzione, la tradizione con l’Atalanta negli ultimi anni è favorevole».

La probabile formazione per Atalanta-Inter di Inzaghi

(3-5-2): Sommer; Pavard/Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.