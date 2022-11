Atalanta-Inter, Inzaghi coerente fino all’ultimo: la scelta su Brozovic

Atalanta-Inter in campo tra poco meno di quarantacinque minuti, scelta fatta su Marcelo Brozovic (QUI le formazioni ufficiali). Simone Inzaghi ancora coerente con la scelta fatta nelle ultime partite.

STESSI INTERPRETI – Marcelo Brozovic è tornato ufficialmente a disposizione di Simone Inzaghi da due partite, subentrato anche a partita in corso a San Siro contro il Bologna nella vittoria interna per 6-1. Anche per l’ultima di quest’anno solare, Simone Inzaghi però ha preferito affidarsi ancora ad Hakan Calhanoglu, che bene lo ha sostituito da quando si è infortunato (assente per oltre quaranta giorni causa infortunio). Il mister ha preferito non stravolgere troppo affidandosi all’undici titolare visto nelle ultime partite, considerando la difficoltà della partita e uno scontro diretto da vincere a tutti i costi. Lo staff nerazzurro ha preferito per un recupero graduale, considerando anche la convocazione di Brozovic per il Mondiale. In tal senso, Inzaghi incrocia le dita sperando non si faccia male nessuno, soprattutto il croato.