Atalanta-Inter, Inzaghi cambia in un solo reparto: la formazione – CdS

Alle 12.30 Atalanta e Inter scenderanno in campo al Gewiss Stadium di Bergamo, nella sfida che chiude il loro 2022. Inzaghi, riporta il Corriere dello Sport, dovrebbe affidarsi ai soliti noti effettuando un solo cambio rispetto alla gara di San Siro contro il Bologna.

CAMBIO IN DIFESA − Tra poco più di un paio d’ore l’Inter sfiderà l’Atalanta per cercare di sfatare il tabù scontri diretti. In questa stagione gli uomini di Simone Inzaghi non hanno ancora vinto contro una delle dirette pretendenti alle posizioni di vertice. La sfida diventa ancora più complicata se consideriamo l’andamento esterno della squadra milanese, che lontano da San Siro è solita subire molti gol (vedi articolo). Per cercare di battere i bergamaschi, Inzaghi dovrebbe affidarsi quasi alla stessa formazione che ha surclassato il Bologna nel turno infrasettimanale. L’ex allenatore della Lazio potrebbe effettuare un solo cambio rispetto all’undici iniziale di mercoledì sera. Stefan de Vrij sembra infatti essere favorito rispetto a Francesco Acerbi nel ruolo di centrale dei tre di difesa. Per il resto dovrebbe rimanere tutto invariato dal 6-1 di mercoledì.

LA PROBABILE FORMAZIONE − Questa la probabile formazione di Inzaghi per Atalanta-Inter, secondo il Corriere dello Sport: Onana; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfiries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.