Atalanta-Inter, in difesa un dubbio per Inzaghi. Scelta fatta su Brozovic – CdS

Atalanta-Inter sarà decisiva per l’Inter di Simone Inzaghi, alla ricerca ancora della prima vittoria in un scontro diretto (vedi articolo). Per lui un dubbio in difesa, mentre scelta fatta a centrocampo per quanto riguarda Marcelo Brozovic.

LE SCELTE – La sfida con l’Atalanta, a Bergamo, era stata la prima trasferta del 2022 (conseguenza del rinvio della partita di Bologna del 6 gennaio) e sarà anche l’ultima dell’anno solare. Sfida importantissima per la squadra allenata da Simone Inzaghi che vuole a tutti i costi portare a casa una vittoria, la prima in uno scontro diretto. Vincere contro i bergamaschi, inoltre, significherebbe dare una risposta importante soprattutto in trasferta, dove la squadra ha sempre barcollato. Saranno decisive le scelte di formazione, dove in difesa resta il ballottaggio tra Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, con il secondo attualmente in vantaggio. Ci sarà Alessandro Bastoni, ex della partita. A centrocampo, invece, scelta fatta per Marcelo Brozovic, destinato a giocare uno spezzone di partita anche se il favorito resta Hakan Calhanoglu.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona