Atalanta-Inter, è già antivigilia: rebus attacco? Inzaghi sembra deciso − SM

Meno due giorni ad Atalanta-Inter, ultimo match del 2022. Poi si andrà al Mondiale (senza l’Italia). Simone Inzaghi ragiona sul duo offensivo che ad oggi non dovrebbe avere grandi novità

COPPIA − Ultima gara prima della sosta Mondiale per i nerazzurri. Atalanta-Inter chiuderà un primo trimestre con più ombre che luci. Serve dare continuità alla vittoria col Bologna e vincere il primo scontro diretto della stagione. Inzaghi non dovrebbe cambiare più di tanto. Occhio alla carta Marcelo Brozovic (vedi articolo), ma il focus è sull’attacco. Secondo Sport Mediaset, ad oggi, dentro il solito tandem Lautaro Martinez-Edin Dzeko con Joaquin Correa ancora dalla panchina. Squadra che vince non si cambia. E all’Inter la vittoria serve eccome.