Atalanta-Inter, tra la gestione di De Vrij e un auspicio. La situazione – Sky

Atalanta-Inter si disputerà domenica 16 marzo alle ore 20:45 al Gewiss Stadium: di seguito gli ultimi aggiornamenti relativi al club meneghino.

LA SFIDA – Atalanta-Inter sarà il secondo scontro diretto per i meneghini in tre giornate dopo quello pareggiato contro il Napoli per 1-1. L’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi ha così descritto la situazione in casa Inter nell’avvicinamento alla sfida esterna contro i bergamaschi: «L’Inter si avvicina alla partita con l’Atalanta senza la possibilità di recuperare alcuno degli infortunati. De Vrij sarà gestito nei prossimi giorni, almeno per accertare se potrà esserci dalla panchina per il match di Bergamo. Lautaro Martinez tornerà titolare per affiancare un Thuram molto carico dopo la partita di Champions League contro il Feyenoord. I nerazzurri dovranno trovare la miglior versione di se stessi per vincere uno scontro diretto, in Campionato, che è qualcosa che sta mancando in questa stagione».

Barzaghi ricorda l’ultimo dolce precedente per l’Inter contro l’Atalanta in Campionato

IL PRECEDENTE – Barzaghi ha poi proseguito ricordando come l’ultima grande prestazione dell’Inter contro una sua rivale diretta risalga proprio al match d’andata contro i bergamaschi, superati in maniera netta dalla squadra di Simone Inzaghi: «L’acuto più importante dei meneghini, in quest’annata, è avvenuto forse proprio contro l’Atalanta, sconfitta 4-0 all’andata. In quel momento, però, i bergamaschi vivevano una situazione difficile, anche a causa del mercato. Ora la realtà si presenta in maniera diversa».