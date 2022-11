Atalanta-Inter, Gasperini rivoluziona la formazione! Ben otto cambi da Lecce

Atalanta-Inter, oggi alle 12.30, vedrà una formazione completamente diversa per Gasperini rispetto alla partita con il Lecce. Niente più turnover, giocano i migliori con otto cambi dal 1′.

ALTRO CHE RISERVE – Per Atalanta-Inter il mai amato ex Gian Piero Gasperini rimette l’artiglieria pesante (vedi articolo). Mercoledì a Lecce aveva fatto turnover pensando a oggi, perciò era scontato che i cambi di formazione potessero essere tanti. La difesa cambia tutta, a partire dal portiere con Juan Musso che riprende il posto su Marco Sportiello. Davanti a lui Merih Demiral, risparmiato al Via del Mare perché diffidato, capitan Rafael Toloi e il giovane Giorgio Scalvini. In panchina ci sarà anche José Luis Palomino, che a inizio settimana si è visto annullare la sospensione dopo la positività a un test antidoping, essendo stato prosciolto. “Pagano” la brutta prova col Lecce, uscendo di formazione, Matteo Ruggeri, Berat Djimsiti e Caleb Okoli così come gli esterni Brandon Soppy e Nadir Zortea.

POCHE CONFERME – L’Atalanta che oggi affronterà l’Inter avrà solo tre giocatori dalla scorsa partita. Si tratta di Duvan Zapata, che mercoledì ha realizzato il suo primo gol stagionale (2022 segnato dagli infortuni), Mario Pasalic (trequartista) ed Éderson. Quest’ultimo va a centrocampo assieme al rientrante Teun Koopmeiners per sostituire Marten de Roon, che ha avuto una ricaduta mercoledì ed è di nuovo indisponibile per infortunio. Sulle fasce ci saranno Hans Hateboer a destra e Joakim Maehle a sinistra. Il miglior marcatore dei bergamaschi è Ademola Lookman, sei gol in tredici presenze, che rientra anche lui dal 1′. L’unico dubbio è legato a Rasmus Hojlund, giovane danese classe 2003 che è più fattibile si veda a gara in corso (dovesse partire titolare sarebbe Zapata a fargli posto). Questa la probabile formazione di Gasperini per Atalanta-Inter: Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Éderson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata.