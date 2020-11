Atalanta-Inter, Gasperini più prudente? Un possibile debutto dal 1′ – Sky

Condividi questo articolo

Atalanta-Inter è la sfida in programma domenica alle 15.00, valida per la settima giornata di Serie A. Se Conte deve vedersela con le non ottimali condizioni di Lukaku (vedi articolo), Gasperini è altrettanto in emergenza e pensa a un debutto. Di seguito quanto rivelato da Nebuloni su “Sky Sport 24”

NOVITÀ – Atalanta-Inter, sfida in programma domenica a Bergamo, non vedrà in campo quattro uomini chiave della squadra bergamasca. Secondo Massimiliano Nebuloni, Gian Piero Gasperini potrebbe lanciare dal 1′ un giovane prospetto: «Sarà un’Atalanta più prudente rispetto alla sfida con il Liverpool. Domani attendiamo notizie dall’allenamento ma il problema riguarda Cristian Romero e Hans Hateboer, oltre a Marten de Roon e Robin Gosens che sono out. Con l’Inter potrebbe debuttare in campionato un altro prodotto del settore giovanile dell’Atalanta, Matteo Ruggeri, che ha già ricevuto il battesimo europeo contro il Liverpool. Si tratta di un esterno sinistro, un altro prospetto di cui si parla bene a Bergamo».