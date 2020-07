Atalanta-Inter, Gasperini non pensa al PSG: formazione con un dubbio

Atalanta-Inter si giocherà domani alle ore 20.45 e sarà uno scontro diretto per il secondo posto (non spareggio perché c’è pure Napoli-Lazio da tenere in conto). Gasperini “dimentica” per un giorno il PSG e schiera più o meno la formazione migliore possibile, con un solo dubbio.

NIENTE SCONTI – Prima Atalanta-Inter, poi il PSG. Per Gian Piero Gasperini il secondo posto è un obiettivo che vale comunque l’interesse per la partita di questa sera contro l’Inter, nonostante la Champions League sia ovviamente più importante. Gli unici assenti sono José Luis Palomino e Josip Ilicic, con i misteri sulla situazione dello sloveno che rimangono. In difesa dubbi non ce ne sono: Mattia Caldara completa la difesa con Berat Djimsiti e Rafael Toloi, quest’ultimo di ritorno da una squalifica. L’altro posto dalla formazione tipo dell’Atalanta (3-4-2-1 o 3-4-1-2, sempre molto dinamico) sarà preso da uno fra Mario Pasalic e Ruslan Malinovskyi: favorito il primo, in ogni caso ci sarà probabile staffetta. Duvan Zapata sarà titolare di punta, con Luis Fernando Muriel pronto a entrare a gara in corso e sempre pericoloso da subentrato. Questa la probabile formazione di Gasperini per Atalanta-Inter: Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; D. Zapata.