Atalanta-Inter, Gasperini studia la mossa anti-Inzaghi: un’opzione in meno

A cinque giorni da Atalanta-Inter Giampiero Gasperini inizia a preparare tatticamente la sfida d’alta classifica. Quale sarà la mossa definitiva per provare a contrastare la squadra di Simone Inzaghi?

SCONTRO DIRETTO – Archiviata la Champions League si ritorna subito a pensare al campionato. Dopo lo scontro diretto contro il Napoli, per i nerazzurri arriva un altro scoglio: Atalanta-Inter in programma domenica sera. Il Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 20.45 sarà pronto ospitare la sfida tra la prima e la terza in classifica, separate da soli tre punti. Per l’occasione Giampiero Gasperini – tra l’altro ex della sfida – è intento ad orchestrare la mossa più giusta per contrastare la corazzata di Simone Inzaghi. Reduce dal roboante 4-0 contro la Juventus, l’allenatore della Dea dovrà scegliere se utilizzare lo stesso assetto o introdurre qualche novità. La certezza è che per Atalanta-Inter avrà un’opzione in meno a disposizione: Juan Cuadrado, anch’esso volto noto ai nerazzurri, si ferma a causa di un infortunio.

Atalanta-Inter alle porte: le intenzioni di Gasperini per contrastare Inzaghi

OPZIONI – In collegamento da Zingonia, Massimiliano Nebuloni prova ad anticipare le mosse di Gasperini, anche guardando all’ultima sfida di campionato prima di Atalanta-Inter. Il giornalista di Sky Sport spiega: «L’unico fastidio è rappresentato dallo stop di Cuadrado che in termini di esperienza, carisma e utilità tattica sarebbe stato molto prezioso, magari anche solo part time. Il colombiano sarà fuori una ventina di giorni ma Gasperini ha tante cartucce da poter sparare contro la squadra di Inzaghi. Tutti davamo per scontato che giocasse col trequartista a Torino, come sempre quando affronta squadre con la difesa a quattro, invece ha inventato la mossa di Cuadrado al posto di Pasalic. Vedremo se contro l’Inter schiererà il tridente, col ritorno di De Ketelare, insieme a Retegui e Lookman, o se opterà per un’altra soluzione tattica magari più congeniale alla serata di domenica».