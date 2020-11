Atalanta-Inter, Gasperini in emergenza: assenti quattro uomini chiave – Sky

Gian Piero Gasperini Atalanta

Atalanta-Inter è alle porte. Gian Piero Gasperini, dopo la brutta sconfitta contro il Liverpool, è in pieno ad una vera e propria emergenza infortuni. Le ultime da Massimiliano Nebuloni per “Sky Sport”

EMERGENZA – La sfida tra Atalanta ed Inter si avvicna. Gasperini sta preparando la sfida agli uomini di Conte in piena emergenza. Contro i nerazzurri, infatti, non ci saranno quattro uomini chiave della formazione della “Dea”. Le ultime sulla possibile formazione dell’Inter da Massimiliano Nebuloni per “Sky Sport”: «Contro l’Inter, oltre a Gosens e De Roon, infortunati di lungo corso e che rientreranno dopo la sosta, non dovrebbero farcela nemmeno Hateboer e Romero. I due calciatori, fermatisi per infortunio domenica scorsa contro il Crotone, contro il Liverpool sono apparsi in difficoltà. Ieri si sono allenati a parte, e non credo verranno impiegati contro l’Inter. Al loro posto pronti Depaoli, Mojica o Ruggeri».