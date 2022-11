Atalanta-Inter, Gasperini fa 500 e rivoluziona la formazione – CdS

Atalanta-Inter sarà la partita numero cinquecento da allenatore per Gasperini in Serie A. Il tecnico di Grugliasco, che ritrova il suo passato non certo felice (vedi articolo), ribalta la formazione rispetto a mercoledì a Lecce. Queste le scelte dal Corriere dello Sport.

CAMBIO TOTALE – Gian Piero Gasperini ha fatto turnover abbondante mercoledì col Lecce, pensando ad Atalanta-Inter, e ha perso 2-1 (vedi highlights). Nonostante ciò ieri, nella conferenza stampa di vigilia, ha ribadito come non abbia del rammarico per aver cambiato nove undicesimi rispetto a otto giorni fa col Napoli (vedi articolo). Oggi tornano i big: il Corriere dello Sport parla di rilancio di Teun Koopmeiners in cabina di regia, con Éderson arretrato accanto a lui al posto dell’infortunato Marten de Roon. Va quindi Mario Pasalic sulla linea della trequarti dietro Ademola Lookman, nel 3-4-1-2. Il centravanti è l’unico vero dubbio: con Luis Fernando Muriel indisponibile c’è Duvan Zapata di poco favorito su Rasmus Hojlund. Sulle fasce più Hans Hateboer a destra e Joakim Maehle a sinistra di Brandon Soppy. Questa la probabile formazione di Gasperini per Atalanta-Inter, secondo il Corriere dello Sport: Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Éderson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata.

Fonte: Corriere dello Sport – Patrick Iannarelli