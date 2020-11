Atalanta-Inter, Gagliardini in vantaggio per una maglia da...

Atalanta-Inter, Gagliardini in vantaggio per una maglia da titolare?

Nuova presenza da titolare per Gagliardini, in Atalanta-Inter (domenica alle 15.00)? L’italiano si candida prepotentemente per una maglia dal 1′: ecco il ballottaggio che ha in mente Conte.

RITORNO PER ATALANTA-INTER? – Il rientro di Roberto Gagliardini era uno dei più attesi da Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter ritiene il numero 5 un grande equilibratore della mediana nerazzurra, sempre ai primi posti delle rotazioni. Ecco perché, dopo la sua guarigione dal COVID-19, si è ritrovato subito titolare, lo scorso sabato col Parma. Cinquantotto minuti in campo, per riprendere confidenza con i compagni, e poi altri dodici minuti nel finale della trasferta di Madrid.

CANDIDATO – Ed è altamente probabile che anche domenica in Atalanta-Inter Gagliardini parta dal 1′. Soprattutto se Conte sceglierà di ridare una maglia da titolare anche a Christian Eriksen, rimasto in panchina nella sconfitta contro il Real Madrid. L’italiano sembra essere uno dei compagni con cui il danese si intende meglio, due opposti che – più che attrarsi – si completano. Avere Gagliardini alle spalle consente al numero 24 il lusso di trascurare leggermente quei compiti di copertura che lo annoiano. E il terzo a chiudere il triangolo in mediana sarà molto probabilmente Nicolò Barella, unico elemento imprescindibile nel centrocampo Inter. E questo consentirà ad Arturo Vidal di riposare: il cileno ha giocato sempre finora, nove presenze su nove, con 65′ di media a partita. Per buona parte della sfida con l’Atalanta potrà godersi un po’ di riposo, prima dell’ennesima convocazione in Nazionale.