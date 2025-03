Atalanta-Inter, un forte dubbio per Gasperini: presto novità – Sky

In vista di Atalanta-Inter, la Dea si è allenata a Zingonia. Gian Piero Gasperini attende notizie su un giocatore. La partita (in chiaro) è in programma domenica sera.

DIFFERENZE – Se circa 15 ore fa, l’Inter ha giocato contro il Feyenoord, vincendo per 2-1 e conquistando i quarti di finale di Champions League, l’Atalanta ha iniziato a preparare il match scudetto già dalla giornata di ieri. La squadra orobica, reduce dalla clamorosa vittoria contro la Juventus per 4-0 all’Allianz Stadium, arriverà al match di domenica sera a meno tre proprio dalla capolista. Dal canto suo, la Beneamata che oggi farà defaticamento per iniziare a preparare la partita solamente da domani, vorrà a tutti i costi difendere il proprio primato. L’Atalanta si è allenata a Zingonia, come riferisce Massimo Nebuloni, inviato di Sky Sport. C’è un dubbio per la formazione orobica e nelle prossime ore ci saranno notizie a tal proposito.

Atalanta-Inter, Gasperini col dubbio Cuadrado: le ultime

DUBBIO – In vista di Atalanta-Inter, per cui l’AIA poco fa ha diramato anche la terna arbitrale, il dubbio per Gasperini riguarda l’ex Juan Cuadrado. Il colombiano, nell’ultima uscita contro la Juventus, ha giocato solamente il primo tempo. Nelle prossime ore, si capirà se il giocatore ha rimediato una lesione o se invece non ha nulla. Dunque, la sua presenza per il match del Gewiss Stadium rimane in bilico. Lo scorso anno, Cuadrado ha vinto il ventesimo scudetto con la maglia dell’Inter.