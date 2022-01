Atalanta-Inter è Inzaghi contro Gasperini: il bilancio tra i due allenatori

In Atalanta-Inter di domani (ore 20.45) torneranno a sfidarsi Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini. Vediamo il bilancio tra i due allenatori.

EQUILIBRIO CERCASI – Atalanta-Inter sarà la sfida numero 14 tra Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini. Per il tecnico attualmente in vetta si tratta dell’avversario affrontato più volte. Contro cui però il bilancio è – al momento – negativo. Con il 2-2 dell’andata (vedi video) salgono a quattro i pareggi totali tra i due. E quattro sono anche le vittorie per Inzaghi. Mentre Gasperini ne ha una in più.

STORIA INSEGNI – La speranza, per Inzaghi, è quella di replicare quanto avvenuto nella scorsa stagione. Nell’andata della Serie A 2020/21, infatti, la Lazio del tecnico oggi all’Inter perse 1-4 contro l’Atalanta di Gasperini allo stadio Olimpico. Tuttavia, al ritorno a Bergamo, i biancocelesti si imposero per 3-1. Per Inzaghi un’eventuale vittoria potrebbe avere una valenza doppia: non solo consolidare il primato in classifica, ma portare finalmente in pareggio la sfida alla distanza col Gasp.