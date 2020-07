Atalanta-Inter, due obiettivi per la squadra di Gasperini: le scelte – Sky

Atalanta-Inter è la sfida valida per l’ultima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 20.45 al Gewiss Stadium. Secondo quanto rivelato da Nebuloni in diretta su “Sky Sport 24”, Gasperini ha un solo dubbio in attacco mentre in difesa le scelte sono obbligate

DUE TRAGUARDI – Atalanta-Inter è una sfida importante per entrambe le squadre, in corsa per il secondo posto. Per la squadra di Gian Piero Gasperini – sottolinea Massimiliano Nebuloni – sarebbe un traguardo storico: «Per dare un supporto numerico alle parole di Gasperini (vedi articolo), dopo il pari con l’Inter, l’Atalanta ha perso con la Spal e poi non ha più perso. Solo vittorie o pareggi per la squadra che ha realizzato più punti nel girone di ritorno, addirittura dieci più dell’Inter. Domani è un’occasione storica per i bergamaschi che vincendo possono agguantare il secondo posto. In secondo piano c’è il traguardo dei 100 gol».

SCELTE – Per quanto riguarda le scelte di formazione di Gasperini per Atalanta-Inter è quasi tutto fatto: «Alcune scelte sono obbligate in difesa: torna Toloi, non c’è Palomino per un problema all’adduttore. Turnover? Dubito che l’Atalanta si possa gestire in una partita come quella di domani, che rappresenta tanto a livello di stimoli. In difesa scelte scontate, insieme a Toloi ci saranno Caldara e Djimsiti. In mezzo Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens. In attacco Malinovskyi in vantaggio su Pasalic con Gomez a supporto di Zapata».