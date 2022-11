Atalanta-Inter, due dubbi per Inzaghi. Un grosso punto interrogativo – SM

Si avvicina sempre di più Atalanta-Inter di domani, gara che chiuderà di fatto questa prima parte di campionato per entrambe le squadre, prima della sosta per il Mondiale. Da Appiano Gentile, l’inviato di Sport Mediaset Marco Barzaghi ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla possibile formazione di Simone Inzaghi.

DUE DUBBI – Atalanta-Inter è una partita importantissima per molti, moltissimi motivi. Per questo Simone Inzaghi sta cercando di prepararla al meglio. Specialmente nelle scelte di formazione. Di questo ha parlato l’inviato di Sport Mediaset Marco Barzaghi: «Uno dei dubbi è su chi schierare al centro della difesa, con Acerbi al momento in netto vantaggio su Stefan de Vrij. A destra e a sinistra, invece, nessun dubbio con Dumfries e Dimarco. Un altro punto interrogativo è in mezzo al campo, dopo il recupero di Marcelo Brozovic. Resta difficile pensare vi vederlo dal primo minuto, con Simone Inzaghi che sembra intenzionato a confermare Mkhitaryan».