Atalanta-Inter, i diffidati per la 38ª giornata di Serie A. Niente squalificati

Atalanta-Inter si giocherà alle ore 20.45, presso il Gewiss Stadium di Bergamo, per la trentottesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match di stasera: zero squalificati, cinque diffidati che in caso di ammonizione salterebbero la prima gara ufficiale della prossima stagione. Qui il riepilogo per tutto l’ultimo turno, iniziato alle 18.



ATALANTA-INTER sabato 1 agosto ore 20.45 (38ª giornata)

Diffidati Atalanta: Timothy Castagne, Berat Djimsiti

Squalificati Atalanta: nessuno

Diffidati Inter: Stefan de Vrij, Borja Valero, Matias Vecino

Squalificati Inter: nessuno