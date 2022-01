Atalanta-Inter, i diffidati per la 22ª giornata di Serie A. No squalificati

Atalanta-Inter si giocherà alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo, per la ventiduesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per lo scontro diretto di stasera, con diffidati per entrambe ma senza squalificati. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato ieri.



ATALANTA-INTER domenica 16 gennaio ore 20.45 (22ª giornata Serie A)

Diffidati Atalanta: Merih Demiral (prossima partita Lazio in trasferta)

Squalificati Atalanta: nessuno

Diffidati Inter: Lautaro Martinez, Arturo Vidal (prossima partita Venezia in casa)

Squalificati Inter: nessuno