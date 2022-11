Atalanta-Inter, i diffidati per la 15ª giornata di Serie A. Niente squalificati

Atalanta-Inter si giocherà alle ore 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo, per la quindicesima giornata di Serie A 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per l’anticipo mattutino, solo con la presenza di diffidati nei bergamaschi e senza squalificati. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato venerdì.



ATALANTA-INTER domenica 13 novembre ore 12.30 (13ª giornata Serie A)

Diffidati Atalanta: Merih Demiral (prossima partita Spezia in trasferta)

Squalificati Atalanta: nessuno

Diffidati Inter: nessuno (prossima partita Napoli in casa)

Squalificati Inter: nessuno