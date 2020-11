Atalanta-Inter, differenziato per quattro a Bergamo: il report

Atalanta-Inter si giocherà domenica alle 15 al Gewiss Stadium. Ecco come la squadra guidata da Gian Piero Gasperini si sta allenando in vista della sfida contro i nerazzurri da Antonio Conte.

REPORT – “Continua al Centro Bortolotti la preparazione alla partita contro l’Inter in programma domenica alle 15 al Gewiss Stadium per la 7ª giornata della Serie A TIM 2020-2021. Lavoro differenziato per de Roon, Gosens, Hateboer e Romero. Domani, sabato 7 novembre, rifinitura sempre a Zingonia e a porte chiuse”.

Fonte: atalanta.it