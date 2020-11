Atalanta-Inter, decisa la maglia che indosserÃ  oggi la squadra di Conte

Atalanta-Inter, decisa la maglia che indosserà oggi la squadra di Conte

Antonio Conte Inter

Il club meneghino ha reso noto quale maglia vestirà oggi pomeriggio alle 15 la formazione di Antonio Conte per Atalanta-Inter, settima giornata del campionato di Serie A

PARTITA – Il sito del club meneghino ha reso noto la maglia che vestirà oggi la formazione di Antonio Conte in campo a Bergamo per Atalanta-Inter, settima giornata del campionato di Serie A. “Come nella sfida dello scorso agosto, quando la divisa Away 2020/2021 fece il suo debutto, l’Inter giocherà a Bergamo con la maglia bianca con trama nerazzurra“.

