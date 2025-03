Atalanta-Inter, de Vrij da valutare: programma ad hoc! OK uno – CdS

Da oggi parte ufficialmente l’avvicinamento ad Atalanta-Inter, scontro diretto della ventinovesima giornata di campionato. Da valutare Stefan de Vrij, mentre per un altro non ci dovrebbero essere problemi.

RIPOSO – La conquista dei quarti di finale di Champions League (clicca QUI per conoscere le date ufficiali) è stata festeggiata dall’Inter con un giorno di riposo. Ieri, ad Appiano Gentile si sono visti solamente gli infortunati Federico Dimarco, Matteo Darmian, Nicola Zalewski e Piotr Zielinski. Tutti e quattro non ci saranno a Bergamo e sperano di recuperare per la partita contro l’Udinese post sosta. Probabile i primi tre, per Zielinski se ne riparlerà tra fine aprile e inizio maggio. Oggi parte ufficialmente l’avvicinamento ad Atalanta-Inter, match scudetto della ventinovesima giornata, che vedrà in campo al Gewiss Stadium di Bergamo la prima della piazza, la Beneamata di Simone Inzaghi, e la terza, la Dea di Gian Piero Gasperini, distanti in classifica di appena tre punti. Da valutare le condizioni di Stefan de Vrij.

De Vrij in dubbio per Atalanta-Inter. Frattesi sta bene

SI PARTE – De Vrij, infatti, rimane da valutare. Il difensore olandese, uscito acciaccato martedì sera contro il Feyenoord, ieri ha svolto gli esami strumentali che fortunatamente non hanno segnalato lesioni o altri problemi muscolari. Potrebbe essere solo affaticamento. Tra oggi e domani dovrebbe fare lavoro personalizzato e sabato si capirà se potrà farcela o meno per la sfida tra Atalanta e Inter, in programma domenica sera alle 20.45. Tutto OK per Davide Frattesi. Già da oggi la mezzala di Fidene si allenerà regolarmente con il gruppo.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.