Atalanta-Inter, Conte valuta la sorpresa in difesa: Skriniar titolare?

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Atalanta e Inter si sfideranno domenica pomeriggio dopo aver perso in UEFA Champions League. I nerazzurri allenati da Antonio Conte viaggiano a una media di quasi due gol a partita, per questo motivo il tecnico starebbe valutando l’impiego di Milan Skriniar dal primo minuto.

DIFESE DA RIVEDERE – Atalanta-Inter sarà uno dei match più interessanti della prossima giornata di Serie A. I due club, rispettivamente quarti e sesti in classifica, vogliono sicuramente cambiare marcia dopo l’inizio con qualche incertezza di troppo (e le sconfitte maturate in Champions League contro Liverpool e Real Madrid), soprattutto in fase difensiva. Entrambe le squadre realizzano diversi gol in fase offensiva (17 gol per l’Atalanta e 15 per l’Inter) ma subiscono comunque diversi gol: praticamente due a partita. Antonio Conte vuole sicuramente invertire il trend del momento, e per farlo starebbe valutando l’impiego da titolare di Milan Skriniar, indisponibile per quasi un mese a causa del Coronavirus (Covid-19). Il difensore slovacco potrebbe dunque prendere il posto di Danilo D’Ambrosio sul centro-destra, riconquistando così la maglia da titolare con Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni.