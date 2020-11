Atalanta-Inter, Conte valuta esclusioni eccellenti. Sanchez in crescita – Sky

Antonio Conte Verona-Inter

Atalanta-Inter si avvicina. I nerazzurri di Antonio Conte cercano il riscatto dopo la sconfitta arrivata contro il Real Madrid. In dubbio il recupero di Romelu Lukaku, ancora acciaccato. Sanchez si candida per una maglia da titolare. Le ultime da Andrea Paventi per “Sky Sport”

ESCLUSIONI – La sfida tra Atalanta ed Inter si avvicna. Antonio Conte valuta la possibile formazione da mettere in campo contro gli uomini di Gasperini. Si va verso esclusioni eccellenti. Le ultime sulla possibile formazione dell’Inter da Andrea Paventi per “Sky Sport”: «Lukaku? Sensazioni negative. Non ci sarà, almeno dall’inizio. Molte più possibilità per Sanchez come partner d’attacco per Lukaku, con Perisic che dovrebbe tornare a sinistra, in ballottaggio con Ashley Young. Da valutare due giocatori, soprattutto Hakimi e Vidal, non particolarmente brillanti nell’ultima partita. Potrebbero non partire titolari».