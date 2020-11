Atalanta-Inter, Conte presenta la sfida in conferenza stampa:...

Atalanta-Inter, Conte presenta la sfida in conferenza stampa: data e ora

Antonio Conte in conferenza stampa

Atalanta-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 15.00, valida per la settima giornata di Serie A. Entrambe le squadre hanno qualche problemino di formazione da affrontare (qui e qui). Intanto il club nerazzurro ha comunicato data e ora della conferenza stampa di Conte

Fonte: inter.it