Atalanta-Inter, Conte non rischia Lukaku. Hakimi in panchina? – Sky

Atalanta-Inter, Conte non rischia Lukaku. Hakimi in panchina?

Antonio Conte Inter

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Atalanta-Inter. I nerazzurri di Antonio Conte cercano il riscatto dopo la sconfitta arrivata contro il Real Madrid. Lukaku è con la squadra, ma non verrà rischiato. Hakimi potrebbe partire dalla panchina. Le ultime da Massimiliano Nebuloni per “Sky Sport”

ESCLUSIONI – La sfida tra Atalanta ed Inter è alle porte. Antonio Conte vara il classico 3-4-1-2: in porta ci sarà Handanovic. In difesa da registrare il ritorno di Skriniar da titolare, con de Vrij e Bastoni a completare il reparto. A centrocampo agiranno Brozovic e Vidal, con Gagliardini, negativo al tampone da Covid-19 (qui i dettagli), che partirà dalla panchina. Barella agirà da trequartista. A destra si va verso l’esclusione di Hakimi, apparso poco brillante contro il Real Madrid: al suo posto Darmian. A sinistra ci sarà Young. In attacco recupera Lukaku che, però, non verrà rischiato: dal 1′ la coppia d’attacco nerazzurra sarà formata da Lautaro Martinez e Sanchez. A riportarlo Massimiliano Nebuloni per “Sky Sport”