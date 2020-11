Atalanta-Inter, Conte si guadagni la calma. La classifica non aspetta più

Gewiss Stadium

Atalanta-Inter è la sfida fra le due grandi deluse del martedì di Champions League. Alle ore 15 a Bergamo in palio tre punti per andare più tranquilli alla sosta, e per Conte sarebbe di vitale importanza portarli a casa.

EVITARE GUAI – Atalanta-Inter è la decima partita stagionale della squadra di Antonio Conte. Il bilancio fin qui è magrissimo: appena tre vittorie, di cui due a settembre, e ben quindici gol subiti. Il KO di Madrid è stato pesantissimo soprattutto per il morale, più che per la prestazione, e oggi sarà uno snodo cruciale. Passare indenni la trasferta di Bergamo, magari come ad agosto quando arrivò un “comodo” 0-2, garantirebbe due settimane di sosta più tranquille del previsto, oltre a dare tutt’altra dimensione alla classifica. E, considerate tutte le “sfortune” dell’ultimo mese, sarebbe bello non produrre ulteriori critiche e negatività. Anche perché i passaggi a vuoto inizierebbero a essere troppi, soprattutto nelle partite che contano.

A SCARTAMENTO RIDOTTO – Per Atalanta-Inter Conte ritrova Romelu Lukaku, ma il belga andrà al massimo in panchina. Potrebbe essere il pomeriggio del rilancio per Alexis Sanchez, così come per Milan Skriniar. Lo slovacco è fuori da un mese, è stato a lungo positivo e ora è chiamato a blindare una difesa troppo perforata. Di contro mancherà di sicuro Daniele Padelli, che ha saputo ieri del contagio, e sono da valutare Roberto Gagliardini e Ionut Andrei Radu: loro hanno avuto il Coronavirus a ottobre, ma ieri il tampone di entrambi è risultato dubbio. Previsti tanti cambi nell’Atalanta, con l’ex Gian Piero Gasperini che stavolta non ha parlato del passato ma si è soffermato sui suoi (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 13.30 il countdown vero e proprio ad Atalanta-Inter, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).