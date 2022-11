Atalanta-Inter, Brozovic grosso punto di domanda. Le percentuali

Le ultime su Marcelo Brozovic in vista del big match del campionato di Serie A che vedrà l’Inter impegnata a Bergamo in casa dell’Atalanta.

ATALANTA-INTER – Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport, c’è un grosso punto di domanda per quanto riguarda Marcelo Brozovic in vista della partita di Bergamo, in programma domenica 13 novembre alle ore 12.30. Il centrocampista è partito per due volte dalla panchina subentrando durante le gare. Ora Simone Inzaghi sceglierà di farlo scendere in campo dal fischio d’inizio? Per ora le percentuali del “no” sarebbero in leggero vantaggio. In questo caso a partire titolare sarebbe ancora una volta Hakan Calhanoglu. Nessun dubbio invece su Federico Dimarco e Denzel Dumfries, così come per la coppia d’attacco. In difesa invece a giocarsi due maglie sarebbero Stefan De Vrij, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni.

Fonte: Sport.Sky.it